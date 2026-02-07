八天堂オンラインショップに、春の訪れを感じさせる苺フレーバーが今年も登場。福岡県産あまおう苺を使用した季節限定のくりーむパンは、毎年心待ちにするファンも多い人気シリーズです。自分へのご褒美にはもちろん、華やかな味わいはギフトにもぴったり。冷やして楽しむ八天堂ならではの苺スイーツで、少し早めの春気分を味わってみてはいかがでしょうか。 あまおう苺×八天堂クリームの魅