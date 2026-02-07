バレーボールの大同生命SVリーグが7日、佐賀市のSAGAアリーナなどで行われ、女子はNEC川崎がSAGA久光に3―2で競り勝ち、24勝3敗とした。SAGA久光は20勝7敗。大阪Mは群馬に3―0で完勝し、21勝目（8敗）を挙げた。男子はサントリーがJ愛知を3―1で下し、24勝1敗となった。大阪Bは日鉄堺を3―0で破り、21勝4敗。