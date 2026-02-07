映画「ブルーロック」（瀧悠輔監督督、8月7日公開）製作報告会が7日、都内で開かれた。劇中で國神錬介を演じた野村康太（22）は「熱い男・國神のように熱く、高い熱量を持って全身全霊で挑みました。すごい肉体を持った選手なので、半年間、週5で1時間半から2時間、睡眠時間を削ってでも筋トレに行くようにして、体重を8キロ増やして体作りしました」と明かした。役作りで、体作りとともに難しかったのが、右ききなのに左ききの國