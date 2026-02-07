猫は、毛色や毛柄によって里親が決まりにくいことがある。ここ数年、話題になりがちなのは、「キジトラは人気がない」という心が痛む説。こうした理不尽かつ身勝手な意見に対して、キジトラ飼いがSNSで愛猫のかわいさを伝えるという流れが繰り返されている。【写真】保護当初の様子生後3カ月だった猫さんはガリガリの状態でしたキジトラ猫の虎三郎くんと暮らす飼い主さん（@TH82624015）も、深いキジトラ愛や猫愛を持つひとりだ