老後、「孤独だ……」「寂しい」と思いながら過ごすことになったら？と不安な人もいるようです。そんな老後不安を抱えている方の疑問に、専門家が回答します。今回は、老後の楽しみを見つけるための具体的な方法についてです。Q：50代後半女性（独身）。楽しみを見つけるにはどうしたらよいですか？「50代後半女性（独身）、定年退職が近いです。再雇用で働きますが、今よりも時間に余裕ができますが、時間を持て余しそうで不安で