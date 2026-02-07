トヨタデザインの転換点となった「エモーショナル」なPHV 自動車メーカーが将来のビジョンを示す場であるモーターショー。そこでは、市販化を前提としない実験的なモデルでありながら、後のクルマづくりに多大な影響を与える“重要な1台”が登場することがあります。過去を振り返ると、2012年1月、米国で開催された「デトロイトモーターショー」でトヨタが世界初公開した「NS4」も、まさにそんなモデルでした。【画像】超カッ