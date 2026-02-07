西日本鉄道によると、7日午後5時40分ごろ、西鉄天神大牟田線の蒲池−矢加部間で架線が切れているのが見つかり、点検と復旧作業のため、大善寺−柳川間の上下線で運転を見合わせている。再開のめどは立っていないという。