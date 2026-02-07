7日、広島市中区の衣料品店で高級ハンドバッグを盗んだとして、少年5人が窃盗の疑いで逮捕されました。 逮捕されたのは、岡山県津山市や広島県福山市に住む、いずれも17歳の少年5人です。 5人は去年11月、広島市中区の商業施設に入る衣料品店で、ハンドバッグ7点、販売価格にして533万5000円を盗んだ疑いが持たれています。 警察は5人の認否を明らかにしていません。 5人は、役割を分担したうえで、営業中の店内で盗みを行った