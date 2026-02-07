「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・女子スロープスタイル・予選」（７日、リビーニョ・スノーパーク）近藤心音（オリエンタルバイオ）が予選を棄権した。前回北京大会では大会直前の負傷で本番の舞台に立てなかったが、今大会も再び直前の転倒で欠場となった。近藤は１４日の女子ビッグエアにもエントリーしている。近藤は５日の公式練習でジャンプ台から飛び出した後、バランスを崩して転倒。救急車で搬送さ