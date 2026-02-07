元TOKIOの松岡昌宏（49）が6日深夜放送のJ-WAVE「KENEDIX CROSSROADS」（金曜深夜0・30）にゲスト出演し、共演した人気女優を「バケモン」と絶賛する場面があった。番組パーソナリティーを務める女優・松下奈緒とは昨年放送のドラマ「家政夫のミタゾノ」（テレビ朝日系）第7シーズンの最終話で共演。「凄いね、俺は本当にあなたのパワーに感動したよ」と話し、「あの時『旅サラダ』をやってその後ライブをおやりになって、ツア