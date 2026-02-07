「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・女子スロープスタイル・予選」（７日、リビーニョ・スノーパーク）近藤心音（オリエンタルバイオ）が予選１回目を棄権した。前回北京大会では大会直前の負傷で立てなかったが、今大会も再び直前の負傷で本番の舞台に立てなかった。近藤は１４日の女子ビッグエアにもエントリーしている。不安があった。５日の公式練習中に転倒し、救急車で搬送された。津田健太朗コーチによ