巨人・石塚裕惺内野手が７日のライブＢＰで１打数１安打２四球。今キャンプの実戦形式は５打席連続出塁で「出塁率１０割」となっている。２四球を選んで迎えた第３打席。山城の初球高め１４６キロをはじき返し、鋭いライナーを中前へ運んだ。５日のライブＢＰの１打数１安打１四球から全打席出塁を継続。橋上オフェンスコーチは「だいぶ目立ってきましたね。スイング自体も良くなってきている」と、実戦形式が入った第２クール