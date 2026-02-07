巨人の平内龍太投手が７日、２軍宮崎春季キャンプで使っている自慢の「愛車」を披露した。その愛車とは黒いマーカーで「平内号」と書かれた黄色のテープが貼られている自転車だ。筋トレが大好きな右腕が、トレーニングルームから球場へ、いつでも移動できるようにスタッフが用意したとのこと。「めちゃくちゃ乗ってる」と広い宮崎のキャンプ地を乗り回している。平内は昨季、１２試合に登板して、登板で１勝１敗１ホールド、