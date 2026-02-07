巨人のドラフト１位左腕・竹丸和幸投手が７日、実戦形式のライブＢＰで初登板した。大城卓三捕手とバッテリーを組み最速１４６キロ。突風が吹き荒れて寒い中、スライダー、チェンジアップ、カーブも含め全１９球、打者のべ５人に対して２三振、無安打と好投した。杉内投手チーフコーチは「無難に投げられたから良かったです。真っすぐも思った以上にキレていましたからね。この時期にして、これだけ風がある中でも投げてくれ