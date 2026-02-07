衆議院議員選挙はあす8日投票日です。県内各地で、投票所の設営が行われました。 今回の衆議院議員選挙には県内4つの選挙区にあわせて13人が立候補しています。 鹿児島市の西陵小学校では8日から投票所の設営が始まり、市の職員が記載台を組み立てたり、投票箱を設置したりして8日の準備を進めていました。 県選挙管理委員会によりますと、期日前投票は6日までの10日間で投票率は21.69%で、おととしの前回と比べて2.75ポイント