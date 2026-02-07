テレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」が４日に放送され、元テレビ東京のフリーアナウンサー・森香澄がＭＣを務めた。この日は、プロ雀士で“役満ボディ”の愛称で人気のグラビアアイドル・岡田紗佳、タレント・長浜広奈をゲストに招き「キッチン女子会」を開催。煮込みハンバーグを調理しつつ、トークを繰り広げた。「お金事情」のトークテーマで、森アナは「元々は会社員だったじゃないですか。だから、そんなに稼いでなく