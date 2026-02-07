屋根に雪が積もった衆院選の期日前投票所＝2026年2月1日、札幌市総務省は7日、衆院選公示翌日の1月28日から2月6日までの10日間に、有権者（1月26日現在）の20.09％に当たる2079万6327人が小選挙区の期日前投票を終えたと発表した。前回2024年衆院選の同時期は1643万2446人で、26.56％増となった。2月1日までの5日間は、投票所入場券の発送遅れや大雪の影響を受けたとみられ、前回同時期から2.54％減だった。出足の鈍さを挽回し