NHK福祉大相撲のトークショーに臨む安青錦＝7日、東京・両国国技館NHK福祉大相撲が7日、東京・両国国技館で行われ、新大関の初場所で2場所連続優勝を果たした安青錦がトークショーに臨み「今まで通りにやるべきことをやって、来場所も今（初）場所に負けない結果を出せればいい」と語った。春場所（3月8日初日・エディオンアリーナ大阪）では綱とりに挑む。2023年秋場所の初土俵から、わずか2年余りで大関に昇進した。好成績が