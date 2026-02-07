奈良競輪場のG3「春日賞争覇戦」は7日の3日目10〜12Rで準決勝戦が行われ、8日の最終日12Rで争われる決勝戦のメンバーが出そろった。実力通りの走りで結果を出した。松井宏佑（33＝神奈川・113期）は準決勝戦11Rの赤板で別線が落車のアクシデントも、冷静に4番手に入り直すと2コーナーから鋭く仕掛け、自力に転じた中井太祐の上を乗り越えて1着でゴールした。「乗り越えることができているし感じはいい。脚は問題ない」と仕上