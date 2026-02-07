セブンス・ベガが、初の東名阪ワンマンツアー『LAYLA』を7月より開催する。 （関連：coldrain Masatoはなぜ多くのバンドから求められる？歴代フィーチャリング曲から紐解く類稀なる歌唱力と存在感） 本情報は、2月7日に開催された代官山UNiTでのワンマンライブのアンコール中にサプライズで発表されたもの。東名阪ツアーでは、7月24日の大阪 梅田Shangri-La公演を皮切りに、7月25日の名古屋 CLUB