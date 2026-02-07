元日向坂46メンバーで女優の影山優佳さんが渋谷ハッピーボードの前で撮った写真を披露し、反響を呼んでいる。Jリーグは今週末の百年構想リーグ開幕に向け、渋谷駅道玄坂ハッピーボードにJ1全20クラブの「熱狂開幕ブランケット」を紹介する巨大広告を掲出。人気サッカー漫画の『キャプテン翼』『ブルーロック』『アオアシ』とコラボしたものとなっている。芸能界屈指のサッカー通として知られる影山さんは、Xのスタッフアカウ