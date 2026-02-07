[2.7 J1百年構想EAST第1節 FC東京 1-1(PK5-4) 鹿島]特別大会ならではのPK戦を締めくくったのは、W杯イヤーの飛躍が期待される注目の19歳だった。FC東京MF佐藤龍之介はJ1百年構想リーグ開幕節・鹿島戦に後半18分から途中出場。積極的な姿勢で放った3本のシュートでゴールをこじ開けることはできなかったものの、同点の場合に行われるPK戦で勝負の5人目を担当し、「勝ち点2」を手繰り寄せるキックを沈めた。16歳でFC東京とプロ契