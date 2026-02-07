2月7日放送の満天☆青空レストランにて、寒ビラメを使った「レモンバターホイル焼き」を作りました！レシピは以下の通りです✨ ★レモンバターホイル焼き材料ヒラメ4切れ玉ネギ1/2個しめじ1/2株えのき１袋レモン輪切り4枚バター20g塩・コショウ菜の花1/2束ポン酢醬油ヒラメに塩・コショウをする玉ネギは薄切り、しめじ・えのきは石づきを切り落とし、食