2月7日放送の満天☆青空レストランにて、寒ビラメを使った「天ぷら 海苔あんかけ」を作りました！レシピは以下の通りです✨ ★天ぷら 海苔あんかけ材料ヒラメ（切り身）天ぷら粉水揚油 ≪青のり餡≫糸青のり12g醬油15mlかつおだし180ml葛（葛２：水１） 青のり餡は葛以外の材料を全て鍋にかけ、ひと煮立ちしたら葛でとろみをつけるヒラメは２ｃｍ程に削ぎ切りにして