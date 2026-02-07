カイル・タッカー外野手の獲得に失敗し、ボー・ビシェット内野手も流出。構想通りとは言えないオフシーズンとなったブルージェイズだが、課題だった投手陣の再構築を果たして再浮上への土台を整えた。カナダの地元メディア『SPORTSNET』は6日（日本時間7日）、公式YouTubeチャンネルで公開した動画「ブルージェイズの総括：大幅なロースター変更の解説」でオフシーズンを評価した