◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキー フリースタイル 女子スロープスタイル 予選1回目（大会2日目/現地7日）古賀結那選手が予選に登場。1回目を終え、14位に着けました。スロープスタイルの予選は2回滑り、上位12選手が決勝進出となります。21番目に登場した古賀選手は、すべてのジャンプを決めるなど転倒することなく6つのセクションを完走。得点は35.66点となり、23人中14位となりました。このあと日本勢初の決勝進