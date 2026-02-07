総務省は、今回の衆議院選挙で公示翌日の先月28日から今月6日までの10日間に期日前投票を行った人が2079万6327人にのぼったと発表しました。2024年に実施された前回衆院選の同じ時期と比べて、436万人以上多く、率にして26.56％増えました。全有権者の20.09％が期日前投票制度を利用したことになります。衆議院総選挙は8日が投票日で、午前7時から午後8時まで投票を受け付けていますが、総務省によると雪などの影響で全国の投票所