TWICEの日本人メンバーMINA（28）SANA（29）MOMO（29）による3人組ユニット、MISAMOが7日、都内で日本での初アルバム「PLAY」リリースを記念したリスニングパーティー「PLAY」に登壇した。東京・表参道でこの日から開催しているポップアップイベントの会場に登場。黒いロングドレスを身にまとい、それぞれが個性を輝かせた。「PLAY」は初のフルアルバムで、23年のデビュー作「Masterpiece」、24年「HAUTE COUTURE」に次ぐ3部作の最