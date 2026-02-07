昨季8勝からの捲土重来を期す巨人・戸郷翔征が、ブルペンでフォームを入念にチェックした。内海投手コーチが見守る前で、アドバイスをもらいながら約40分間のシャドーピッチング。「いいフォーム、バランスを確認しながらやった。イメージ通りのシャドーだった」と納得の表情だった。22年からは3年連続12勝。昨季は2軍落ちも経験するなど苦しんだ。「原点」に戻る意味を込めてフォームを修正。「いい力感の中でいい“押し