お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建（53）が7日放送のニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショー」（土曜午後1時）にゲスト出演。番組リスナーのイジりにツッコミを入れた。渡部は「ひどいんだよ。この番組Xあるでしょ。公式で『渡部さん急きょ』って言うから、それに付随してリポストで『すいません、お邪魔します』って投稿したら、1個目のコメントが『この場合お前“すいません”じゃなくて“すみません”な』っ