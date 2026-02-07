ソフトバンクの背番号「136」が、10日の第3クールからのA組昇格への猛主張に成功した。大竹風雅投手（26）が宮崎春季キャンプ第2クール2日目の7日、今季初の実戦形式となるライブBPに登板。小久保監督が遊撃手の後方で初めて視察する中で、自己最速を更新する155キロ、打者2人との5打席勝負で安打性なしの内容でアピールできた。見守った小久保監督は「大竹、すごいわ〜、あれは。これは楽しみになったわ」と絶賛した。第3クー