「巨人春季キャンプ」（７日、宮崎）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手＝鷺宮製作所＝が７日、初の実戦形式となるライブＢＰに登板。その完成度の高さに、他球団のスコアラーが警戒した。緊張した表情でマウンドに上がると、腕を目いっぱい振った。カウント１−１から行われた登板にいきなり四球を許すも、その後は冷静にストライク先行の投球。宇都宮を見逃し三振、同じくルーキーの小浜を空振り三振に斬って取るなど、打者