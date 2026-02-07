【川崎−琉球】２クオーター、シュートを放つ川崎・津山＝東急ドレッセとどろきアリーナ（（Ｃ）Ｂ．ＬＥＡＧＵＥ）バスケットボールのりそなＢリーグ１部（Ｂ１）は７日、東急ドレッセとどろきアリーナなどで行われ、東地区１１位の川崎は琉球に５５−８２で、同地区８位の横浜ＢＣは三遠に７４−８８でそれぞれ敗れた。川崎は第１クオーターに津山、アレンを軸に得点し、６点ビハインドで前半を折り返した。後半は第３クオー