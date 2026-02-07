お笑いコンビ、チョコレートプラネットの長田庄平（46）が、6日放送のフジテレビ系「ザ・共通テン！」（金曜午後9時）に出演。ぼる塾の田辺智加（42）に゛腕前゛を褒められた。この日は「有名人の自宅冷蔵庫13連発！」。タレントでグルメリポーターの彦摩呂（59）の自宅冷蔵庫にある全国各地からのお取り寄せグルメが紹介された。その中の「ご飯のお供」などを出演者がスタジオで実食した。長田がオーナーシェフのように、出演者に