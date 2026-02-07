明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグが７日に開幕し、Ｊ３福島がＪ２甲府戦（ＪＩＴス）で１―４で敗れた。注目は福島のカズこと元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）。先発に抜てきされ、前半７分にはスライディングで相手のボールを止めるなど存在感を示した。同２０分には、大きな歓声と拍手に包まれながらＦＷ樋口寛規と交代。ベンチ付近のファンに向かって深々と頭を下げた。寺田周平監督はカズの起用について「実際にトレーニ