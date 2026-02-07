巨人の松井颯投手が７日、２軍宮崎春季キャンプで旧室内練習場で行われた実戦形式のライブＢＰに登板した。打席に立った岡田からは「めっちゃよかった、もっと投げた方がいいよ！」とシンカーを絶賛された。松井は２２年に育成ドラフト１位で巨人に入団。その後、支配下をつかみ取り、２３年にはプロ初勝利を挙げるなど８試合に登板。２４年はわずか２登板に終わり、再び育成契約となった。支配下復帰を目指し、腕を振って