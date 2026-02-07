巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）＝早大＝が７日、１軍宮崎キャンプで実戦形式のライブＢＰに初登板。打者のべ６人に対し被安打０と上々の内容を見せ「持っている全球種を投げられたのは一つ収穫」と小さくうなずいた。変則フォームから球速の異なる２種のシンカー、スライダー、カットボールで攻めた右腕。カウント１―１から実施し、荒巻をニゴロ、石塚には四球、山瀬をニゴロ、浦田を三直に封じた。「右（打者）にも