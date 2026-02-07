巨人の山口寿一オーナー（６８）が７日、宮崎キャンプを視察。１軍練習前の円陣で首脳陣、選手の前で訓示した。「おはようございます。今年は年明けのスタッフミーティングで、阿部監督が、新しいジャイアンツをつくる、勝利と育成の両立というのは大変難しいけれども、それにチャレンジする、と宣言して始まりました。そういう意味では、ここにいる全員が横一線、全員が等しくチャンスがあると思います。このように、全員に大