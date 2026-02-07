巨人の大城卓三捕手が７日、実戦形式のライブＢＰで初登板したドラフト１位ルーキー・竹丸和幸投手とバッテリーを組んだ。投球前に２人で入念に話し合ってから臨んだ。最速１４６キロで全１９球、打者のべ５人に対して２三振、無安打と好投した左腕について「真っすぐがピッと来る印象でした」と語った。