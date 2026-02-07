巨人の代木大和投手が７日、２軍宮崎春季キャンプで、旧室内練習場で行われた実戦形式のライブＢＰに登板した。代木はルーキーの藤井や坂本達らと対戦し、最速は１４３キロ。「いい球もありました。今やっていることを出せた部分もあった」と振り返った。打者の手元でスライド気味に真っスラの動きをする“シロキボール”を武器に２３年には１３試合に登板。しかし、左肘を痛め、２４年４月には「左肘内側側副靱帯（じんたい