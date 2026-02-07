巨人は春季キャンプ地の宮崎市に対し、スポーツ振興や野球振興に役立ててもらうために１０００万円を寄付。７日にサンマリンスタジアム宮崎で贈呈式が行われ、国松球団社長から清山宮崎市長に目録が贈られた。国松社長は「長年お世話になっている宮崎に１０００万円を寄付することになりました。スポーツ振興全般に役立てていただければ。特に野球であればうれしいです」と話した。