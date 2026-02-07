ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー女子スロープスタイル予選が7日に行われ、日本の22歳・近藤心音（オリエンタルバイオ）が欠場。突然の悲報に、ファンも胸を痛めている。近藤は18歳で挑んだ前回北京五輪の公式練習で右足前十字靭帯断裂と半月板損傷を負い、無念の欠場。不屈の闘志で再起し、ミラノ切符をつかんだが、今大会も2日前の練習中に転倒し、救急搬送される事態に。状態が心配され