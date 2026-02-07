広島の育成ドラフト１位・小林結太捕手＝城西大＝が７日、宮崎・日南キャンプ初のシート打撃で３打数３安打とバットで存在感を放った。床田、鈴木、玉村とタイプの違う投手から３安打を放った。「まだ軌道とか分からないので、とにかく来たボールにしっかり食らい付こうと思っていた。結果的に３本ヒットが出たので、今までやってきたことが実戦で出せたかなと思います」。３安打は、シート打撃に参加した野手１６人でベテラン