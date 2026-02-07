フラックス・エージェントが運営するワッフル専門店『RE:SUNNY(リ・サニー)』が、2026年2月2日、東京都中央区築地に1号店をオープンしました。タピオカ粉と米粉を使用した、もっちりとした食感が特長の半月型ワッフルを提供する新しいスタイルの専門店です。 RE:SUNNY「ワッフル専門店」  オープン日：2026年2月2日所在地：東京都中央区築地2-11-25 T・YS・Doms 1階営業時間：11:00〜17:00（売り切れ次第終了）電話