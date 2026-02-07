北海道・十勝発の老舗菓子屋・柳月は、毎年完売する春の人気ギフト「春結び」を、2025年2月15日より数量限定で発売します。特製ふろしきに包んだ8種16個の厳選スイーツを詰め合わせた、春の贈りものにおすすめの商品です。 柳月「春結び」 発売日：2025年2月15日（日）販売期間：2025年2月15日（日）〜4月15日（水）頃まで（数量限定・売り切れ次第終了）価格：3,200円（税込）販売場所：全道の柳月直営42店舗、柳