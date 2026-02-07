ACNグループは、M&Aアドバイザリー事業を展開する日本経営総合研究所の全株式を取得し、完全子会社化しました。統合に伴い、商号を「ACN経営研究所」に変更し、総合ソリューション事業のさらなる深化を目指します。 ACNグループ「ACN経営研究所」  所在地：東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル5階代表取締役：田中 直樹 大場 康二朗URL：https://www.jbci.co.jp/ ACNグループは、「総合ソリューション事