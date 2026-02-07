カドフジが、本わらび餅と新感覚ドリンクを提供する「わらび餅専門店 門藤 埼玉長瀞店」を2026年3月7日にグランドオープンします。埼玉県秩父郡長瀞町に、本格的なわらび餅を味わえる専門店が誕生します。 門藤「わらび餅専門店 埼玉長瀞店」  開店日：2026年3月7日所在地：埼玉県秩父郡長瀞町中野上388-2 黒を基調とした和の雰囲気漂う店舗で、本格わらび餅やオリジナルドリンクを提供します。おはぎや蕎麦菓