SHINMEは、日本最大級のクラウドファンディング「CAMPFIRE」を運営するCAMPFIREと、生きもの・自然・文化の領域に特化したクラウドファンディングにおけるキュレーションパートナー契約を締結しました。本パートナーシップにより、写真・映像・言葉・デザインを軸としたブランディングおよびストーリーテリングの知見を活かし、プロジェクトの立ち上げ段階から伴走する支援体制を強化します。 CAMPFIRE×SHINME「クラウドファ