解体・不動産・リノベーション事業を展開するタミヤホームが、2026年2月2日に神奈川県横浜市に「神奈川支店」を開設しました。空き家数が全国1位の東京都と3位の神奈川県の両エリアに強固な拠点を構え、専門特化型の新組織体制で地域密着の不動産解決サービスを強化します。 タミヤホーム「神奈川支店」  開設日：2026年2月2日所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-8電話：045-620-4766 タミヤホームは、一