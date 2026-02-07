AI搭載テスト工程自動化プラットフォーム「Esplat」を開発運営するアミフィアブルは、2026年1月に新たな給与体系に移行し、平均14.2％のベースアップを実施しました。マネージャー職未満のほぼ全従業員が対象となり、新卒1年目の初年度年俸は500万円に設定されています。 アミフィアブル平均14.2％のベースアップ実施  実施時期：2026年1月対象：マネージャー職未満のほぼ全従業員平均アップ率：14.2％新卒1年目